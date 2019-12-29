إبراهيم عيسى يكشف القائمة الكاملة لأبطال فيلم "صاحب المقام"

يستعد أبطال فيلم "صاحب المقام" لطرحه بدور السينما المصرية في 21 يناير 2020 المقبل. وكشف الكاتب عيسى عن القائمة الكاملة للأبطال وهي كالتالي: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغني، محسن محي الدين، إبراهيم نصر، هالة فاخر، إنجي المقدم، محمد لطفي، محمد ثروت، فريدة سيف نصر، سلوى محمد علي، محمود مسعود، سلوى عثمان، إيمان السيد، وائل الفشني.

وكان نشر إبراهيم عيسى من قبل فيديو له يتحدث عن الفيلم قائلاً:" أنه هو أول فيلم صوفي مصري، موضحًا أنه استوحى قصة الفيلم من أحداث واقعية، معلقًا: "لحد الآن الناس بتبعت جوابات لربنا من خلال ضريح الشافعي، تخيلوا لما آسر ياسين، تدفعه الأقدار إلى هذا المشهد، وهذه اللحظة، يحصل المدد".

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

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