خروج فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي من موسم إجازة منتصف العام

انتهى فريق عمل فيلم “الصندوق الأسود”، من تصوير جميع مشاهد العمل، خلال الأيام الماضية، ويعكف المخرج محمود كامل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للفيلم حتى يصبح جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة. ولن يلحق الفيلم بموسم إجازة منتصف العام، نظرًا لكونه يحتاج إلى فترة تصل لشهر أو أكثر من أجل الانتهاء من المراحل النهائية الخاصة بالفيلم من مونتاج وماكسينج وخلافه حتى يصبح جاهزًا للعرض بالسينمات، خاصةً أن المخرج يعمل على قدم وساق من أجل سرعة انتهاء هذه المراحل.

وتظهر منى طوال أحداث الفيلم في دور امرأة حامل، تحمل كثيرًا من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق.

يشار، إلى أن فيلم “الصندوق الأسود” بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وتأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري.

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