شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد بهية الفن..حكايات محسنة توفيق من كوبرى عباس إلى أهل اسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد بهية الفن الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 29 ديسمبر من عام 1939.

عرفت الفنانة الكبيرة على مدار مشوارها الفنى بمواقفها المناضلة حيث شكلت حادثة كوبرى عباس ونضال الطلبة عام 1946 وجدانها وهى طفلة ، وكانت محسنة توفيق ابنة لأسرة متوسطة تتكون من ثلاث شقيقات، فشقيقتيها أبلة فضيلة توفيق الإذاعية الكبيرة وأشهر مذيعات الأطفال، والثانية يسرا توفيق وكانت مغنية بدار الأوبرا المصرية، ورغم أنها كانت وقت حادث كوبرى عباس طفلة لا يتعد عمرها 7 سنوات إلا أنها ظلت تسأل عن تفاصيل وأسباب الحادث طوال الوقت، وأثر فى شخصيتها طوال حياتها.

كانت محسنة توفيق موهوبة منذ طفولتها ، حيث كانت تغنى وتحب الغناء، ولكن مدرس اللغة العربية اقترح عليها التمثيل، وبالفعل أصبحت «دوبليرة» لبطلة عرض مسرحى أثناء دراستها بالمدرسة، ولكنها أذهلت الجميع بأدائها مما جعل المخرج يسند لها بطولة العمل.

بدأت الفنانة الكبيرة نشاطها الفنى عام 1962 خلال دراستها بكلية الزراعة عندما قامت ببطولة مسرحية «مأساة جميلة»، التى اعتبرها من أحب الأعمال إلى قلبها، ثم توالى تألقها فى العديد من الأعمال المسرحية، ومنها: «منين أجيب ناس» و«حاملات القرابين» و«الدخان» و«إيرما» و«عفاريت مصر الجديدة»، كما بدأت مسيرتها السينمائية عام 1971 بفيلم «حادثة شرف» بدور «مسعدة» زوجة فرج الذى قام بدور الفنان شكرى سرحان.

أبدعت الفنانة المثقفة فى كل أعمالها بهدوء وسلاسة دون صخب، كانت دائما تتحدث بلسان الحكمة والقوة والعزة والكرامة والوطنية، وهكذا كانت شخصيتها الحقيقة.

"الأفراد هم من يصنعون النجاح، لكن التاريخ تكتبه الشعوب المؤمنة بوطنها وعلى المصريين أن يصدقوا أنهم عظماء، وبإمكانهم أن يجعلوا مصر بإخلاصهم ووطنيتهم أفضل دول العالم، فهم صناع التاريخ ويستطيعون فعل أى شىء»، هكذا كانت كلمات الراحلة فى آخر تكريم لها من مهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة الذى عُقد فى فبراير الماضى، ورغم علامات السن وإتكائها على عكاز إلا أن ذلك لم يغير شيئا من شخصيتها وروحها الشابة القوية.

كان للفنانة الكبيرة العديد من المواقف الوطنية، كما أنها ذهبت للمخيمات الفلسطينية «قررت أعيش وسط الناس، أكلمهم واسمعهم دائما وقدمت فى حياتى ما أحسست به»، بهذه الكلمات فسرت محسنة توفيق سر الصدق فى أدائها، هذا السر الذى جعل كبار المخرجين يستعينون بها فى العديد من الأعمال التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما والفن.

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فشاركت المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين عدد من أهم أفلامه: «إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت، العصفور»، وتحدثت محسنة توفيق فى أحد لقاءاتها عن عن تجربتها مع يوسف شاهين، مشيرةً إلى أنها كانت حين تسأله «ماذا تريد أن أفعل فى الدور»، كان يرد: «أنا مقدرش أقول لمحسنة توفيق تعمل إيه»، مؤكدة أنه كان يحترم الفنانين ويقدرهم.

ولم تكن الفنانة العظيمة محسنة توفيق التى رحلت عن أول أيام شهر رمضان الماضى تمثل حين أطلقت صرختها الشهيرة بمشهد النهاية فى فيلم العصفور للمخرج العالمى يوسف شاهين، ولكنها كانت تطلق نفس الصرخة التى أطلقتها فى الواقع حين سمعت نبأ تنحى الرئيس عبدالناصر بعد هزيمة 67.

حيث جسدت محسنة توفيق خلال هذا الفيلم شخصية بهية الخياطة الصابرة المبتسمة الراضية التى تشقى لتوفير لقمة العيش، ولكنها تثور فى نهاية الفيلم لترفض الهزيمة وتصرخ فيخرج وراءها الجميع ويفتحون شبابيك الأمل، بهية التى كتب عنها الشاعر أحمد فؤاد نجم وغنى لها الشيخ إمام «مصر ياأمة يا بهية»، فأصبحت رمزا لمصر وللوطنية والنضال.

كما تعاونت بهية الفن عملت مع كبار المخرجين فقدمت فيلم «البؤساء» مع المخرج عاطف سالم ، وفيلمى «قلب الليل» و«الزمار» مع المخرج عاطف الطيب، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «ديل السمكة» مع المخرج سمير سيف، الذى جسدت فيه دور سيدة قعيدة مسنة تعيش بمفردها.

وخلال مشوارها الفنى شاركت فى عدد من أهم مسلسلات الدراما التليفزيونية، ومنها: «ليالى الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسيه، أم كلثوم، المرسى والبحار»، ولا أحد ينسى دورها فى شخصية أنيسة أم على البدرى التى لم تلده فى ليالى الحلمية، وكان مسلسل «أهل إسكندرية» عام 2014، آخر عمل شاركت فيه محسنة توفيق عام 2014، ولكنه لم يُعرض حتى الآن، كما شاركت فى عدد كبير من الأعمال الإذاعية.

وحصلت محسنة توفيق على وسام العلوم والفنون عام 1967 من الرئيس جمال عبد الناصر، وفى عام 2013 حصلت على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.

وبدموع حارة بكت بهية فى آخر تكريم لها بمهرجان أسوان الدولى فى فبراير الماضى وكأنها تشعر بأنها تودع جمهورها وأنه سيكون آخر ظهور لها، حيث رحلت عن عالمنا فى السابع من مايو الماضى ولكن فنها الراقى سيظل حاضرا دائما.