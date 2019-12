شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يثير فضول جمهوره بإعلانه عن عدة تواريخ "دون توضيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم العالمي جاستين بيبر فضول محبيها و معجبيه ، حيث كشف النجم الشهير البالغ من العمر ( 25 عام) عن عدة التواريخ المهمة التي بالتأكيد ستحمل عدة مفاجآت ، فقد نشر جاستن بيبر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " تويتر " و التي تضم أكثر من 107.5 مليون شخص عدة تواريخ دون أن يوضح بيبر الحدث الذي سيجري به ، فكتب جاستين : " ظهر 31 ديسمبر ... 3 يناير ... ظهر 4 يناير ... # 2020 " .

من جهة اخري كشف جاستين بيبر مؤخرا عن أنه بصدد إطلاق أغنيته السينجل الجديدة و التي ستحمل اسم "Yummy" وتحدد لها موعد لإطلاقها في 3 يناير 2020، وهى واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.

يذكر أن المغني جاستين بيبر بدء حياته المهنية في 2007 وقدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلته واحدة من أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم ، و من أبرز هذه الأغنيات " beauty and a beat " و " all that matters " و " one less lonely girl " و " Boyfriend " ، و غيرهم .