شكرا لقرائتكم خبر عن كريسماس عائلي.. خالد سليم وزوجته يقضيان أعياد الميلاد مع لقاء الخميسى وزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار كريسماس عائلي، حرص كلاً من الفنانة لقاء الخميسى وزوجها حارس المرمي محمد عبد المنصف، على قضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة مع الفنان خالد سليم وزوجته خيرية على، في أحدي الدول الاوروبية.

ونشرت الخميسي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع زوجها بصحبة سليم وزوجته، عبر حسابها الشخصي بموقع السوشيال ميديا انستجرام، وهما يقضيان الكريسماس مع بعضهما.

وكانت لقاء الخميسى قد تعرضت للتنمر الفترة الماضية، كأى شخصية عامة، خاصة مع حرصها الشديد على التواجد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، وردت لقاء على التنمر الذى تتعرض له، وعلقت: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللى بتحبنى زى ما انا.. وجمهورى المهذب المحترم اللى مقدرنى زى ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا فى الرأى لا يفسد فى الود قضية بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتى هى بيتى اللى فاتحاه لحبايبى وصحابى اللى بيحبونى زى ما أنا وأنا بأحبهم.. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللى مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أى احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين فى شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية فى الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".

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وفى سياق آخر أحتفل النجم خالد سليم مع زوجته يوم الأربعاء الماضي بـ "الكريسماس"، في أجواء أسرية عائلية، حيث اختار سليم أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته وبناته خديجة وكنزى، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ "الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.