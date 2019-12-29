شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أجمل أوقاتى على الإطلاق أقضيها على المسرح مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة أصالة، عن أن أسعد لحظات حياتها، عند الوقوف على المسرح، و غناءها أمام الجمهور، وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرم، قائلة:" أحيا فى هذه اللحظات أجمل أوقاتى على الإطلاق أصالة".

وعلقت الفنانة كارول سماحة، على بوست أصالة قائلة:" حبيبتي سولا أكيد هذه أسمى وأعلى لحظة للفنان صحيح الحب له أشكال عديدة، لكن الحب الأساسي والداعم الأول للفنان هو حب العائلة وحب الجمهور له أما أنواع الحب الأخرى فهي ليست ثابتة بتجي وبتروح، بتكبر و بتصغر، تتغير وأحيانا تتبدل والوقت كفيل ليشفى و ليثبت ذلك".

وتألقت النجمة أصالة نصرى، بصحبة المطرب الكويتى مطرف المطرف، أمس السبت فى ليلة رومانسية لدى جمهورها فى الحفل الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان "ليلة من العمر"، حيث بدأ الفقرة الأولى من الحفل المطرب مطرف لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من الأغنيات الطربية منها "أنا واقف"، "يا غلابة"، "يا نور العين"، "ولا راح الأمل"، "ابحكى لك" وغيرها.

وصعدت الإعلامية حليمة بولند لتقديم النجمة أصالة نصرى، والتى بدأت حفلها بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بأغنيتها "كبير الشّوق"، التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد.

وفى لقطة من اللقطات الطريفة التي شهدها الحفل قامت أصالة بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين، بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذاءها.

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وواصلت أصالة تقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها لمدة ساعتين متواصلتين منها، "أشكرهم" و"حزن الشوارع" و"شموخ عزّي"، وبعدها فاجأت الجمهور بأنها ستغني في ألبومها الخليجي الجديد أغنية من ألحان مطرف المطرف، ولم تكتف أصالة بهذه المفاجأة فقط وإنما طلبت من المطرف أن يصعد على المسرح، حيث قدما معاً دويتو لأغنية "لاتخاف من الزمان" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.











