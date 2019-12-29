مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يهدى جائزة التأليف المسرحى لروح أحمد سخسوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان و المخرج مازن الغرباوي جائزة التأليف بالدورة الخامسة من عمر المهرجان والتي ستنعقد في الفترة من 1 -7 إبريل 2020 لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ الذي أعطي للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية .

الدكتور أحمد سخسوخ هو كاتب مسرحي وأكاديمي ولد عام 1947 وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975 وسافر على نفقته الخاصة إلى النمسا والتحق بدراسة المسرح بمعهد العلوم المسرحية بجامعة فيينا وهو أيضا ناقد متخصص في الدراما، يعمل أستاذاً للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيساً سابقاً لقسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميداً- سابقاً- للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح.

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جائزة التاليف المسرحي مهداه للدكتور احمد سخسوخ

وصرح رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي : هذه الجائزة نهدف من خلالها إلي تشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية لدي الكتاب الشباب فالكثير من المخرجين والفرق المسرحية تعاني من عدم وجود نصوص جديدة ولذلك فغن تلك الجائزة تستهدف خروج نصوص مسرحية بأفكار شبابية جديدة تعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم وفي نفس الوقت تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ منجزهم الإبداعي .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف.