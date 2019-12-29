شكرا لقرائتكم خبر عن "كارول سماحة" تحيى أولى حفلات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أبرز ملامح برنامجها الفنى المتنوع الذى من المقرر تنفيذه خلال العام الجديد.. وقالت الجامعة فى بيان صحفى صدر اليوم: إن نجمة الأغنية العربية كارول سماحة سوف تحيى أولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد.

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل يوم 24 يناير على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويتضمن تقديم مجموعة من أفضل الأغنيات التى شدت بها نجمة الأغنية العربية المطربة اللبنانية كارول سماحة والتى تحظى بجماهيرية كبيرة فى مصر والدول العربية .

وكانت إدارة مسرح جامعة مصر قد انتهت من إعداد هذا البرنامج الفنى بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، من أجل تقديم مجموعة من الحفلات التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء من مصر والدول العربية الشقيقة، بحيث تخرج هذه الحفلات على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى سواء فى المنطقة العربية أو مختلف دول العالم .

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آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التى طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع"يوتيوب"، كما شاركت مؤخرًا فى فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائى للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها فى البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى ومن إخراج باسم كريستو.

جدير بالذكر، أن إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأت اليوم فى الترويج لحفل نجمة الأغنية العربية كارول سماحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، انطلاقاً من دورها المجتمعى الذى يهدف فى المقام الأول لإثراء الساحة الغنائية بمجموعة من الحفلات على مسرح الجامعة الذى يسع 1200 مشاهد، والمجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.



