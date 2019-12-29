تفاصيل التحقيق مع دنيا بطمة واتهامها بالتورط في ابتزاز المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حققت السلطات الأمنية في المغرب مع الفنانة دنيا بطمة، بعد اتهامها في التورط بابتزاز عدد من المشاهير والفنانين المغاربة، من خلال نشر أسرار خاصة بهم، عبر حساب على تطبيق "سناب شات"، يحمل اسم "حمزة مون بيبي".

كانت دنيا وصلت من البحرين إلى المغرب بعد استدعائها للتحقيق معها، في القضية التي تشهد تورط اسم شقيقتها ابتسام، لسؤالها عن علاقتها بالحساب، وهل كانت تزود القائمين عليه بصور ومعلومات بهدف ابتزاز المشاهير أم لا، وتم التحفظ على هاتفها المحمول لفحصه والتأكد من علاقتها بالحساب.

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ونشر موقع هسبريس المغربي، فيديو للحظة مغادرة دنيا مقر التحقيقات في الدار البيضاء، وسألها أحد الصحفيين المتواجدين خارج مقر التحقيقات "شنو صارت التحقيقات"، ولم يتلق منها أي إجابة.

كان موقع البوابة الأردني نشر قبل أيام بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لدنيا بطمة، ينفي استدعائها من قِبل النيابة للتحقيق معها، وجاء فيه "ما أُشيع يعد من نوعية الممارسات التي لا ترقى للمهنية، الأخبار التي انتشرت لا تمت للحقيقة بصلة، دنيا لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، ولم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت قبل أيام انتشار فيديو لزوج دنيا المنتج محمد الترك، يستنكر فيه الاتهامات الموجهة لدنيا في الصحف المغربية، ويؤكد أن هناك من يروّج لأخبار كاذبة عنها، قائلًا "كل الأخبار تقول انك مشدودة يا لحبيبة، ممكن توصلوا لربع اللي وصلتوا، هو مفيش غير دنيا بطمة في المغرب اتكلموا عن حد آخر".