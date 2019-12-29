"الفلوس" يتصدر "تويتر".. والجمهور: فيلم جبار وهيكسر الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتل "هاشتاج" فيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني، المركز الثاني في قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر".

وحرص جمهور تامر على التعبير عن إعجابهم بالفيلم، الذي طُرح قبل أيام في دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات مرتفعة، كما استعان البعض بجمل رددها "سيف" الشخصية التي يؤديها تامر في "الفلوس"، وأكد فريق ثالث من جمهوره أنه ينتظر الانتهاء من فترة الامتحانات ليذهب ويشاهد الفيلم.

ومن بين التعليقات التي غرّد بها محبو تامر حسني: "من أحلى الأفلام اللي اتعملت في السينما المصرية، ومبروك يا تيمو على النجاح اللي حققه الفيلم لان الفيلم يستاهل"، "برافو يا تامر على الفيلم الرائع"، "أنا متحمسة جدا لفيلم الفلوس من اكتر الحاجات اللي متحمسة ليها بعد الfeedback العظيم ده"، "من كتر حلاوة فيلم الفلوس هخشه تاني انهاردة ان شاء لله الفيلم من احلى الأفلام للي اتعلمت الفترة الأخيرة في الوطن العربي".

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كما كتب آخرون "الفلوس عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نسهر كلنا ألف مبروك يا حبيبي والفيلم شيء جبار، عقبال فيلم مش أنا، إللي متأكدة حيكسر الدنيا كمان"، "انا هموووت واشوف فيلم الفلوس متأكدة انه هيبقى جامد أوي ده كفاية القصة قصة تامر حسني وبطولته وكل الكلام التحفة اللي عمال يتقال عن الفيلم بجد مش قادرة استنى اكتر.. هيكسر الدنيا الفيلم"، "أحلى فيلم بجد حبيته اوي مبروك حبيبي تيمو ويا رب تكسر الدنيا كالعادة"، "حاجة مختلفة وفكرة جديدة متعملتش قبل كده كالعادة تامر أفلامه بتتكلم عنه والفيلم أكيد هيكسر الدنيا".

ونشر أحد جمهور تامر جمل من الفيلم، أشار إلى أنها رسائل هامة يستخلصها من مشاهدة "الفلوس": "الإنسان مخير، البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس مش الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم، مهم إنك تؤمن وتصدق وتتأكد من إشارات ربنا ليك، أسرارك لنفسك دي حياتك متثقش في أي حد.. رسائل مهمة في فيلم الفلوس ومجهود قوي في عمل فني رائع انبسط بالفيلم جداً".

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".