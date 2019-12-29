في 4 أيام.. إيرادات "الفلوس" لتامر حسني تقترب من 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، يوم الأربعاء 25 ديسمبر.

وحقق الفيلم، أمس السبت، يومه الرابع بدور العرض إيرادًا قُدر بمليون و308 آلاف و420 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 7 ملايين و614 مليونًا و404 جنيهات.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف منهم "مي عز الدين، وأحمد السقا".