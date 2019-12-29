تراند اليوم : صورة عارية لابنة "أحمد الفيشاوي" تفتح النار عليها

تعرضت لينا الفيشاوي، ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي، لموجة هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة "عارية" لها.

الصورة التي نشرتها "لينا" تعود إلى عام 2013، تظهر فيها عارية من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "ليبرالية دائمًا في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم".

غير أن الصورة أثارت حفيظة المتابعين لابنة الفيشاوي التي تقيم مع والدتها هند الحناوي في لندن حيث تدرس هناك.



فيما رأى متابعون أنه من غير اللائق أن تنشر صورة عارية لها، حتى لو كانت في صغرها، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من جانبها للفت الانتباه.

ووجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان على الخط، نقدًا لاذعًا لـ "لينا" ووالديها.

وعلقت على الصورة التي أعادت نشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي.. هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري.. لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم.. مأساة".

وكانت "لينا الفيشاوي" أعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي قبل شهور أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددًا إلى إنجلترا.

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ورفعت والدة "لينا"، دعوى اتهمت فيها الفيشاوي بعدم قيامه بدفع نفقة ابنته وصدور حكم بإلزامه بالدفع.

وعلقت "لينا" في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب قائلة إنها لطالما كانت هناك مشاكل بين والدها ووالدتها منذ أن كان عمرها 3 سنوات بسببها وبسبب مصاريف الإنفاق عليها.

وأضافت أن تلك المشاكل عادت للظهور مرة أخرى منذ 3 سنوات، حين أرادت والدتها إكمال دراستها العليا في بريطانيا وأخذ ابنتهما لينا للإقامة معها، فوافق والدها حينها على ذلك بشرط أن يختار هو المدرسة التي ستتولى تدريس ابنتهما، وتعهد بدفع نفقات دراستها وإقامتها، إلا أنه دفع المصاريف لمدة شهرين فقط ثم انقطع تماما عن الإنفاق عليها بعد ذلك.

وبعد أن خرجت جدتها الممثلة سمية الألفي، لتعبر عن استيائها من الطريقة التي تتعامل بها حفيدتها "لينا" مع والدها، مشيرة إلى أنها ترفض الحديث معه وتتكلم عنه بشكل سيء، قالت "لينا" في تصريحات صحفية: حكت جدتي الكثير من الأمور بشأني وبشأن جدي، والحقيقة أنني لم أتحدث معها ولا مرة منذ سفري إلى انجلترا وعمري 4 سنوات بالتالي ليس عندي علم بما تحكيه بعد هذه الفترة.

وتابعت: "هي تنتقدني بسبب انقطاع علاقتي مع والدي ، لماذا لا تسأل نجلها عن سبب انقطاع تلك العلاقة ، الموضوع ببساطة أن والدي لم يتحدث معي ولا مرة منذ سفري إلى انجلترا ، حتى حين ربحت أمي قضية نفقة تخصني من والدي ، دفع النفقة ولم يفكر ولو دقيقة في الحديث معي، فمن السبب إذن؟".

واستدركت: "حتى لو تصالحت أنا ووالدي وسارت الأمور على خير ما يرام فلن أعيش معه لأنه متزوج من السيدة ندى الكامل وأنا لا أحب أن أعيش معها بل أفضل العيش مع أمي التي أحبها كثيرًا".