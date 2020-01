تراند اليوم : صدمة.. وفاة فنان شهير أثناء الاحتفال بـ"الكريسماس"

صدم الوسط الفني بخبر إعلان وفاة أحد نجوم المسلسل الشهير "صراع العروش"، والذي حصل على جوائز "إيمي"، وذلك أثناء الاحتفال بـ"الكريسماس".

وتوفي الممثل أندرو دنبار، الذي يعمل كممثل بديل (دوبلير) للممثل ألفي ألينز، الذي يجسد شخصية "ثيون غراي جوي"، في أحداث المسلسل الشهير، الذي من إنتاج شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورحل "دنبار" في منزله في شرق بلفاست بأيرلندا، وهو في الثلاثينيات من عمره، عشية عيد الميلاد (الكريسماس)، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن.

ونعت وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"، ومقرها في أيرلندا، أندرو دنبار، في بيان قائلة: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد الموهبة، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به في أي مهام، وكان مؤديا موهوبا للغاية، وكان محبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".

Game of Thrones actor Andrew Dunbar dies. He played Theon Grejoy's body double in the showhttps://t.co/KYBHyCHjlU pic.twitter.com/uXJW7Jht2y