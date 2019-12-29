تراند اليوم : مطرب شهير يكشف عن موقف مؤثر داخل الروضة الشريفة

نشر المطرب المصري، مصطفى قمر، صورة له من داخل "الروضة الشريفة" بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وذلك أثناء زيارته الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

وعلق "قمر" على الصورة التي نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية انا عايز اقولكوا حاجة اجمل. لا مش اجمل دي اجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة او تحج لبيت الله انا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي".



واستدرك: "اما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي انا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس اثار واخلاق عالية شاورلي انا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربني كرمني كمان وصليت الشروووق مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله اكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد".