الإعلامية جهاد المحلاوي تستقبل العام الجديد بأول برنامج فنى وثائقي



تستعد الأعلامية جهاد المحلاوي لخوض تجربة تليفزيونية جديدة، وذلك من خلال برنامج فني وثائقي على أحد الفضائيات العربية مع بداية العام الجديد، والذى يحمل أسم "سى فى النجوم"من إنتاج شركة D.mميديا لمالكها رجل الأعمال على المعداوي

ويتضمن البرنامج عدة فقرات فنية ،وأستضافة العديد من نجوم الوسط الفنى ،وتسليط الضوء على حياتهم والصعوبات التى يتعرضون لها خلال مشوارهم الفني، بالإضافة إلى عرض شهادات وتعليقات مجموعة كبيرة من الموسيقيين

والنقاد فى ذلك النطاق.ويشار إلى أن الأعلامية جه‍اد المحلاوي واحدة من مشاهير ونجوم السوشيال ميديا، حيث لديها صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وقناة على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" تضم العديد من الفيديوهات ذات المحتوي الاجتماعي والإنساني و الكوميدي (الساخر والهادف) تتناول المشاكل اليومية في حياة الشباب وتعالجها بشكل كوميدي له رسالة واضحة وحظت علي نسبة عالية من المتابعة وحققت ملايين المشاهدات .حيث تم اختيارها للمشاركة في منحة القيادات الإعلامية العربية الشابة بالامارات العربية المتحدة وتم تكريمها من الشيخ منصور بن زايد آل نهيانوقامت بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات علي رأسها تقديم ندوة مارثون الخير يجمعنا بحضور وزير الشباب والرياضة د. اشرف صبحي، وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد.ولم تكتفي بالمجال الإعلامي فقط بل واتجهت ايضا الي مجال التغذية العلاجية، وحصلت علي العديد من الكورسات التي تؤهلها لتصبح خبيرة تغذية للتخسيس والنحافة وانضمت للفريق الطبي بشركة top live للتخسيس.