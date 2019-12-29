كارول سماحة تُحيي أولى حفلات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في العام الجديد

كشفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أبرز ملامح برنامجها الفنى المتنوع، الذى من المقرر تنفيذه خلال العام الجديد.

قالت الجامعة، فى بيان صحفى صدر اليوم: إن نجمة الأغنية العربية كارول سماحة سوف تُحيي أولى حفلات البرنامج الفنى للجامعة خلال العام الجديد.

من المقرر أن يقام هذا الحفل يوم ٢٤ يناير على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يتضمن تقديم مجموعة من أفضل الأغنيات التى شدت بها نجمة الأغنية العربية المطربة اللبنانية كارول سماحة، التى تحظى بجماهيرية كبيرة فى مصر والدول العربية.

كانت إدارة مسرح جامعة مصر

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انتهت من إعداد هذا البرنامج الفنى بتوجيه من خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، من أجل تقديم مجموعة من الحفلات التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء من مصر والدول العربية الشقيقة، بحيث تخرج هذه الحفلات على مستوى رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى، سواء فى المنطقة العربية، أو مختلف دول العالم.

آخر أعمال كارول سماحة أغنية "إنشالله"، وهى الأغنية التي طرحتها على

طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، كما شاركت أخيرًا في فيلم "بالصدفة"، هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة، وتم عرضه فى بيروت ودبى، يشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، إخراج باسم كريستو.

جدير بالذكر أن إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدأت اليوم فى الترويج لحفل نجمة الأغنية العربية كارول سماحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى انطلاقًا من دورها المجتمعى، الذى يهدف فى المقام الأول لإثراء الساحة الغنائية بمجموعة من الحفلات على مسرح الجامعة الذى يسع ١٢٠٠ مشاهد والمجهز على مستوى عالٍ من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.