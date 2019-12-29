ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة اللبنانية ​تقلا شمعون​ نجاحا كبيرا خلال العام 2019، وبشكل خاص من خلال مسلسل "عروس بيروت" بدورها الذي لفت الانظار بشكل كبير.

وحين سألنا تقلا عن أمنياتها للعام الجديد، رفضت ان تتمنى شيئاً معيناً لان الحالة التي نعيشها في لبنان غير مستقرة، ولا نعرف ما مصير أمنياتنا، وقالت تقلا :"صراحة لم أعد أتمنى، بل أشعر أننا في حالة لا يمكن فيها ان نتمنى شيئاً معيناً، نحن في فترة إنتظار فقط".

يذكر أن حلقات مسلسل "عروس بيروت" التي تعرض على قناة MBC 4، انتهت، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب ترفض تقلا شمعون إطلاق أمنيات للـ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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