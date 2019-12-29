هذا ما قالته فيفي عبده عن الزمن والعمر

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ إنها لا تشعر بالزمن ولا تهتم بالعمر، والسبب هو لأن الزمن أصبح سريعاً والسنوات تمر كالأيام ولا نشعر بها، بحسب تعبيرها.

وأضافت :"الزمن متعفرت، أنا لسه شباب وبحب دايما أعوض طفولتي بنشر البهجة والسعادة ليا ولجمهوري".

وختمت عبده حديثها مع جريدة "الوطن" المصرية :"الرقص بالنسبة لي هو سبب من أسباب سعادتي في الحياة".

وكانت أثارت عبده​ جدلاً كبيراً بين متابعيها منذ أيام، بمقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وكشفت عن ذهابها الى طبيب الأسنان، وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول حقيقة إرتدائها الحجاب.

وقالت عبده في الفيديو:"أخيراً طلعت ورايحة لدكتور الأسنان ومش حاطه ميكب آب، وواحشتونى أوى ويارب تبقى سنة سعيدة عليا".