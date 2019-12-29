هل تتراجع لقاء سويدان عن قرار إعتزالها؟ هذا ما كشفه مقربون منها

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الفنانة المصرية ​لقاء سويدان​ إعتزالها، نفى مقربون منها أن تكون مصابة بحالة نفسية سيئة، وقالوا :"حالتها الصحية والنفسية طيبة، ولكن يبدو أن عدم إسناد أدوار إليها في الفترة الأخيرة، ضايقها، فقررت الابتعاد عن الوسط الفني".

وأضاف هؤلاء في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أن هناك من بين الأصدقاء من يحاول أن يؤثر على سويدان لتتراجع عن قرارها، ولكنهم ينتظرون أن تمر هذه الفترة بخير، ثم يعاودون المحاولة معها، مؤكدين أنها ستعود يوماً ما عن قرارها".

وكانت صدمت سويدان الجمهور بإعلانها خبر إعتزالها، مشيرة الى ان مهنة الفن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، وقالت :"بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة".

وأضافت :"المهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله".

وختمت :"لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه".