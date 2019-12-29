خاص الفن- إيلي الشالوحي :"2019 ممتازة عملياً وقلبي لم يدق بعد"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل اللبناني إيلي الشالوحي نجاحا جديدا على الصعيد الفني في العام 2019، الا ان النجاح لم يكن على كافة الاصعدة كالعاطفية مثلا، فقد تحدث إيلي في لقاء خاص مع الفن عن 2019 وقال: "هذا العام كان مثل 2018 و2017 على الصعيد العاطفي قلبي لم يدق بعد، على الصعيد العائلي الحمد لله عائلة واحدة ويدا بيد، واتمنى ان نستمر هكذا".
وأصاف إيلي :"على الصعيد العملي قدمت هذا العام فيلما مصريا ونال نجاحاً كبيراً، وأيضا قدمت مسلسلات درامية ناجحة فكان الوضع ممتازا بالنسبة لي".
وأضاف :"اما على صعيد البلد، فكانت هناك كارثة كبيرة علينا جميعا، والازمة طالت الجميع، اتمنى من الله ان تتحسن الامور وتفرج علينا كشعب لبناني لان الازمة كانت سريعة وصادمة. أريد من الـ 2020 ان تزيد المحبة بيننا كشعب لبناني، وأتمنى ان تكون سنة حب، ونبقى يدا بيد كما كنا بالاشهر الاخيرة الماضية، اتمنى ان يتوقف الجوع وعدم توفر حاجات كثيرة للناس، اتمنى ان نتحلى اكثر بالسلام الداخلي لأنه يولّد السلام الخارجي. اتمنى ان تكون السنة مختلفة عما مررنا به، وإيماننا كبير بالله".
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