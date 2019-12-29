ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة الأميركية ​سو لايون​ عن عمر 73 عاماً في لوس أنجلوس، وهي التي إعتزلت التمثيل عام 1980، بعد أن جسدت عدة أدوار في السينما، ومن أشهرها في فيلم "لوليتا" من إخراج ستانلي كوبريك، المقتبس من رواية فلاديمير نابوكوف التي تحمل نفس الإسم، وذلك عندما كانت لايون تبلغ 15 عاماً وجسدت دور مراهقة تقوم بعلاقة جنسية مع رجل يصبح زوج والدتها.

لايون ولدت في شهر تموز/يوليو 1946، وتم إختيارها حين كانت مراهقة للتمثيل في فيلم "لوليتا"، وحصلت حينها على جائزة غولدن غلوب عن هذا الدور.

المخرج ستانلي كوبريك كان يريد ممثلة أكبر سناً من شخصية لوليتا تجنباً للفضيحة والجدل، فخفف من النواحي المثيرة جداً في الرواية.

بدوره الكاتب فلاديمير نابوكوف إعتبر أن سو لايون هي المراهقة المثالية لتؤدي دور لوليتا، ولكن بعدها قال إنه كان يتمنى أن تؤدي الدور الممثلة الفرنسية كاترين دومونجو بطلة فيلم "زازي دان لو ميترو".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سو لايون التي جسدت دور لوليتا في سن المراهقة ومارست الجنس مع زوج والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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