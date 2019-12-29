تراند اليوم : رامي رضوان يضع شيري عادل في موقف محرج علي الهواء

أكدت النجمة الشابة شيري عادل خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دي إم سي ، أنها ليست مرتبطة، وذلك بعد تكرار السؤال على الصفحة الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي جعل رامي يسألها بطريقة شيك ، مؤكدة أن هناك كثيرين يسألون هل أنت مرتبطة؟

يشار، إلى أن آخر أعمال الفنانة، مسلسل السهام المارقة وشارك في بطولة العمل شريف سلامة ودينا يوسف وهاني عادل وعائشة بن أحمد ووليد فواز، ومن تأليف الأخوة دياب محمد دياب وخالد دياب، وإخراج محمود كامل

وكانت شيري قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عامًا تقريبًا، حيث تزوجا في شهر يوليو من عام 2018، وقد تم الطلاق بينهما في يوليو هذا العام، ولكن تأخرا في إعلان الخبر لوسائل الإعلام