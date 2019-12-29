تراند اليوم : سميرة سعيد في عمل شبابي جديد

تعاقدت الديفا المغربية سميرة سعيد على غناء تتر المسلسل المغربي ” هي ” المقرر عرضه مطلع 2020 على قناة ام بي سي 5.

وتتعاون سميرة سعيد في تتر المسلسل مع فرقة اديرنالين والتي تضم موسيقيين وفنانين شباب بدأوا رحلتهم الموسيقية سنة 2014 وتميزوا بنمط موسيقي مختلف.

وهذا التعاون سيثمر عن عمل شبابي مختلف من حيث الكلمة واللحن والتوزيع وأيضاً أداء المميز للديفا.

وتعتبر سميرة سعيد من أهم الفنانات في الوطن العربي والتي تخرج عن المألوف في كل عمل تقدمه حيث تحرص على التجديد والانفتاح على جميع… اقرأ المزيد على موقعنا