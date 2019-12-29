تراند اليوم : رؤوف عبد العزيز يقرر بدء تصوير سيف الله لعمرو يوسف

بدأ النجم عمرو يوسف اليوم السبت، تصوير أولى مشاهد مسلسله الملحمي الجديد سيف الله للمخرج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج سينرجي، والعمل يستند إلى كتاب المفكر والأديب عباس العقاد عبقرية خالد وكتب السيناريو والحوار إسلام حافظ، وذلك بصحراء وادي دجلة

وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل ليثبت مدى تركيز طاقم العمل على إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمي للدراما التليفزيونية الدينية الضخمة، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ ٦ أشهر متتالية

وسادت وسط طاقم العمل حالة من الارتياح بعد الاتفاق على الخطة الكاملة للتصوير، مع التنبيه الكامل على الحفاظ على خصوصية العمل، لمنع تشتيت الذهن لكل طرف من أطراف العمل، خاصة مع كثرة التفاصيل ودقتها الشديدة

مسلسل سيف الله بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجي