مي العيدان تشن هجوما قويا على ” لينا أحمد الفيشاوي ” بعد نشرها صورة عارية : ” لا الأب فاضي لها ولا أمها “

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت ” لينا أحمد الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” وطليقته ” هند الحنتوي ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي تعود إلى عام 2013 وهي بسن الثامنة .

والتي ظهرت بها وهي عارية من الاعلى .. وكتبت في تعليقها عليها : ” ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي .. هذه أنا كحورية واحدة مع العالم ” .