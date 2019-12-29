كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت ” لينا أحمد الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” وطليقته ” هند الحنتوي ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي تعود إلى عام 2013 وهي بسن الثامنة .
والتي ظهرت بها وهي عارية من الاعلى .. وكتبت في تعليقها عليها : ” ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي .. هذه أنا كحورية واحدة مع العالم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تشن هجوما قويا على ” لينا أحمد الفيشاوي ” بعد نشرها صورة عارية : ” لا الأب فاضي لها ولا أمها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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