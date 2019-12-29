المهن التمثيلية في مصر تكرم الفنان حسن حسني

متابعة بتجـــــــــرد: كرّمت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان حسن حسني عن مجمل مشواره الفني، بحضور عدد كبير من نجوم السينما والدراما.
الاحتفالية كانت بمثابة تظاهرة حب للفنان حسني، الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم. الذي قال خلال التكريم: “التكريم يسعد الفنان ويكون شئ عظيم”.
أما الفنان محمد سعد، فأكد لـ “عرب وود”، أن شرف كبير له التواجد في التكريم، في ظل دعمه للكثير من نجوم السينما والدراما في مصر.
وأشار الفنان صلاح عبد الله، أنه تعلم منه الوقوف على خشبة المسرح ومساعدة الزملاء، وكيفية التعامل مع الجمهور.
بينما أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن الفنان حسني، فنان بمعنى الكلمة وهو جوكر السينما والدراما العربية.
وأوضح نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن ما حدث عبارة عن ليلة في حب حسن حسني.
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