كواليس مسرحية “علاء الدين” في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أقيم مؤتمر صحفي بمناسبة عرض مسرحية علاء الدين بالرياض، من بطولة الفنان أحمد عز، تارا عماد، ومن إخراج مجدي الهواري.

وخلال المؤتمر، قال نجوم العمل الذي يعرض على مسرح جامعة الأميرة نورة، إن العرض يتمتع بآليات وتقنيات تستخدم للمرة الأولى على المسرح العربي.

وأوضح عز :”نحن كفنانين وكصنّاع، لسنا أقل مما يعرض بالخارج”، لافتاً إلى أنه كان يجهل قواعد المسرح، ولكن وجد دعم كبير من زملائه، الأمر الذي شجعه للعمل.

وأكد المخرج مجدي الهواري، أن “علاء الدين” تعرض لأول مرة بالعالم العربي بالشكل الحديث، سواء لناحية الهولوغرام أو الغرافيك الذي يتحكم بالديكور، وما نقدمه في هذا الإطار لم يستخدم على مسارح بريطانيا.

ويقام العرض لأول مرة لمدة 4 أيام ضمن فعاليات موسم الرياض، الأمر الذي عبّر عنه نجوم العمل بسعادة كبيرة، مؤكدين على امتلاك الجمهور لتذوق فني عالي.