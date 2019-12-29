متابعة بتجــــــــرد: رصدت فقرة “نجوم في أرقام” في برنامج “عرب وود” على قناة روتانا، أهم الأرقام في حياة النجمة العالمية مارجوت روبي.

وتبلغ مارجوت روبي من العمر 29 سنة، أما عدد سنوات زواجها من Tom Ackerley فتجاوزت الـ 3 سنوات. وشاركت مارجوت لمرة واحدة في حملات Chanel والتي كان لها أثرا كبيرا في نجوميتها.

وقدمت مارجوت 20 فيلماً طوال مشوارها، ما بين بطولة منفردة وجماعية، وكان آخرها في فيلم Bird of prey، وتقاضت حوالي 10 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بمسيرتها الإنتاجية، فقامت بتمويل 5 أعمال فنية، وفازت في مسيرتها بـ 16 جائزة. وتبلغ ثروتها 22 مليون دولار، ويصل سعر منزلها في كاليفورنيا إلى 5 ملايين دولار.

ومن الأرقام المهمة في حياتها أيضاً، أن عدد متابعيها على إنستغرام نحو 17.5 مليون متابع.