نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 21 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يتصدر “الترند” في مصر ونجاح فيلم “الفلوس” حديث الجمهور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: يتلقى النجم المصري تامر حسني ردود فعل إيجابية جداً حول فيلمه الجديد “الفلوس” الذي انطلق عرضه مؤخراً في مصر والوطن العربي.

نجاح الفيلم جعله يسيطر على المواضيع الأكثر اهتماماً لدى المصريين والجمهور في البلدان العربية، فتصدّر اسم “الفلوس” الترند عبر موقع “تويتر”، وشغلت قصّة العمل المغردين، طيلة الأيام الماضية.

يتطرق فيلم “الفلوس” إلى موضوع مهم جداً، فتتمحور أحداثه حول فكرة أن يكون “الإنسان مخيراً أو مسيراً” في هذه الحياة، فيغوص في شرحها بأبعاد من الفكاهة تسطّرها رسائل إجتماعية سامية بتنا نفتقدها في هذه الأيام.

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ويأتي النجاح الساحق للفليم ليؤكد أن جيل الشباب يحتاج إلى مثل هذه الأعمال الهادفة، فيثبت من خلاله تامر حسني أن الفن لا يفترق عن الرسائل الإجتماعية السامية.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “الفلوس” يتصدر شباك التذاكر منذ بدء عرضه، محققاً إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و500 ألف جنيه في مصر، وأكثر من 30 مليون جنيه في جميع سينمات الوطن العربي، ليصل إجمالي أرباحه إلى ما يفوق 38 مليوناً في أربعة أيام فقط وذلك رغم عرضه خارج مواسم السينما وبالتزامن مع موسم إمتحانات منتصف العام الدراس.