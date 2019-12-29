نانسي عجرم تُغرّد خارج زحمة التصنّع وصدقها يحدث كل الفرق!

متابعة بتجـــــــــرد: تُعرف النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بشخصيتها العفوية، البعيدة عن مظاهر التكلّف والتصنّع، فتُعبّر بصدق عن مشاعرها، ويكون لكلماتها تأثيراً كبيراً على جمهورها.

نانسي تتّخذ من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، منبراً تعبر من خلاله عن أفكارها وقناعاتها في المواضيع الإجتماعية والإنسانية وآرائها الصريحة في الأحداث التي تدور في عالمنا.

مؤخرًا تطرقت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أسلوبها في التعامل مع الأشخاص، فنوّهت إلى أن خبرتها في الحياة علّمتها ألاّ تعطي للأشخاص إلا فرصة واحدة، فكتبت: “علّمتني الحياة ألاّ أعطي أحداً فرصتين فمن باع مرّة يبيع مرتين..”.

وحظيت تغريدة نانسي عجرم بردود أفعال واسعة من الجمهور، فكانت حديث المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشر كلامها، وهذا ليس بجديد عليها، فمحبوبة الجماهير تحقق أرقامًا مخيفة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحققها لأنها تكتب بصدق ودون تكلّف وتختار ما يناسب الواقع ويمثّل كل منا.