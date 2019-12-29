دنيا بطمة ممنوعة من السفر بسبب حساب "حمزة مون بيبي".. وفيديو صادم!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة أسوأ أيام حياتها هذه الفترة بعد ورود اسمها في قضية ابتزاز للمشاهير وعلاقتها وشقيقتها ابتسام بحساب "حمزة مون بيبي" على إنستغرام، والذي يُشهّر ببعض النجوم وينتقدهم بطريقة جارحة.

بدأت القصة بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفته باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر/ لتجد نفسها مؤخرًا وقد تم استدعائها بشكل رسمي في القضية الشهيرة، والتي من الممكن أن تطيح بمستقبل بطمة الفني.

وما إن وصلت بطمة إلى المغرب عائدة من البحرين يوم الخميس الماضي حتى تم استدعاؤها من أجل التحقيق معها، ولم ينتهِ الأمر يوم الخميس، إذ تم استدعاؤها مرة أخرى يوم الجمعة وبقيت -بحسب عدد من المصادر- هي وشقيقتها ابتسام 12 ساعة داخل التحقيق.

وانتشرت العديد من الفيدوهات التي التقطها الصحافيون للفنانة وشقيقتها لحظة خروجهما من التحقيق، حيث ظهرتا وهما تحاولان التخفي، بالإضافة لرفضهما التحدث للصحافة والتعليق.

وكشفت بعض المصادر أن بطمة حاليًا ممنوعة من السفر بشكل رسمي لحين انتهاء التحقيق ومعرفة الحقيقة، وفيما إذا كان للفنانة المغربية علاقة مباشرة بالحساب وبعمليات الابتزاز.

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يُشار إلى أن بطمة من الشخصيات التي أثارت جدلًا منذ لحظة ظهورها في برنامج المواهب أراب ايدول بنسخته الأولى، والذي وصلت فيه إلى الحلقة النهائية التي توّجت فيها المصرية كارمن سليمان.

بدأت دنيا بإثارة الجدل منذ اللحظات الأولى في مشوارها الفني، حيث ارتبطت بالمنتج البحريني محمد الترك، والد الفنانة حلا الترك، وبدأت خلافاتها مع زوجته السابقة منى السابر والتي انتشرت بشكل كبير في مواقع السوشال ميديا. وبالرغم من علاقتها الجيدة بحلا الترك بداية زواجها، إلا أن هذه العلاقة انقلبت، وخاضت بطمة حربًا كلامية ضد حلا الترك.

كما لم تتوقف بطمة عن محاربة الفنان الفلسطيني محمد عساف الفائز بلقب اراب ايدول بموسمه الثاني، والذي حقق انتشارًا جماهيريًا واسعًا، ودخلت بحرب فنية معه لم يتم الكشف عن أسبابها.

وتتعرض بطمة للانتقاد والسخرية باستمرار بسبب عمليات التجميل الكثيرة التي أجرتها، والتي غيرت ملامحها بحسب الجمهور. ويبدو أن الفنانة المغربية في ورطة كبيرة قد تكون خاتمة مشوارها الفني في حال ثبتت عليها التُهم الموجهة إليها.