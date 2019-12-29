العثور على ممثل صراع العروش "أندرو دنبار" ميتا عشية الكريسماس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استيقظ عشاق المُسلسل الأسطوري Game of Thrones "صراع العروش" اليوم على خبر محزن، ألا وهو وفاة الممثل "أندرو دنبار" عن عمر يناهز الـ 30 عامًا عشية الكريسماس.

وكانَ أندرو قد لعب دور الممثل البديل لشخصية "ثيون غرايجوي" التي كانت من بطولة الممثل العالمي "ألفي ألان"، إذ عثر عليه ميتًا في منزله الواقع في مدينة بيلفاست، عاصمة شمال إيرلندا.

ونعى ألفي زميله أندرو عبر منشور شاركه في إنستغرامه، قال فيه: "لقد كانَ أندرو ممثلًا، وكان بديلًا لثيون في صراع العروش. أشعر بصدمة وبحزن شديدين لسماع نبأ وفاته، لخسارةِ واحد محبوب وبسنّ صغيرة. أستطيع تخيل ما تمرّ به عائلته".

وصرح متحدث رسمي من الشرطة بأن القوات كانت حاضرة في المشهد، وأضاف بأنه لن يتم التعامل مع وفاته بشكل مشبوه.

وبعد إعلان خبر موت أندرو دنبار، أمطره محبوه بالتعازي وكلمات الحزن بفقدانه، إذ وصفوه بـ "الروح الجميلة" و "الطيب" و "الرجل المحترم"، علمًا بأنه إلى جانب مسلسل "صراع العروش"، مثل أندرو في كل من المسلسلات التالية: Line of Duty و Derry Girls.

ومن المشاهير الذي نعوا دنبار، زميله الممثل "آندي مكلاي"، إذ وصفه بالطيب والمحترم والموهوب صاحب القلب الطيب.

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وأضاف بأن موسيقى الدي جاي التي يصنعها كانت رائعة، وعندما عزفَ واحدة لصراع العروش، انتهى به الأمر بصناعة جميع مقاطع الموسيقى لمشاهد الحفلات في الموسم الأخير من المسلسل، وذلك بحسب تصريحاته لموقع "Belfast Live".

وأنهى تصريحاته قائلًا بأن أندرو دنبار عَمل كدليل سياحي لمُسلسل صراع العروش، وكان سيصبح ممثلًا محترفًا، إلّا أنه فضّل التركيز على الفن والدي جاي.

ومن جانبها، عبّرت باميلا سميث، مسؤولة المكياج في مسلسل "Game of Thrones"، بأنه وعلى الرّغم من تواجد آلاف الممثلين البديلين في المسلسل، إلّا أن أندرو دنبار استطاع أن يبرز من بينهم، حيث قالت:

"دائمًا محترف ومهني مع ابتسامة عريضة وكبيرة. روحه جميلة، وسيشتاق إليه جميع أفراد عائلة صراع العروش".

ومن جانبها، نعت شركة "The Extras Dept" التي تقدم خدمات توفير الممثلين البديلين، والتي عملت مع أندر مسبقًا، عبر منشور طويل في صفحتها على فيسبوك، قالت من خلاله بأنهم سيتذكروه كروح طيبة.