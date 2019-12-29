ديفيد بيكهام متهم بالكذب.. هل أوقعته زوجته فيكتوريا في الفخ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام تساؤلات معجبيه بعدما تظاهر بطهي عشاء عيد الميلاد الفخم لعائلته.

واتهم متابعو بيكهام النجم الكبير بالكذب، بعد أن زعم أحد المعجبين أنه يرى طاهٍ في خلفية اللقطات التي قامت زوجته "فيكتوريا" بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمكن رؤية نجم كرة القدم، البالغ من العمر 45، وهو يقطع بفخر "ديك رومي" في مقطع فيديو نشرته فيكتوريا (44 عامًا)، وقال أحد المتابعين مازحًا: "يجب على الطاهي أن يلاحظ أن ديفيد يخطئ"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بطبيعة الحال، فإنه ليس غريبًا على ديفيد وفيكتوريا أن يستعينا بطهاة خاصين لتناول الطعام، حيث اعترفت مصممة الأزياء في الماضي بأنها فاشلة في الطبخ والطهي.

في شريط الفيديو، ظهر ديفيد وهو يعرض ساعات من العمل الشاق في المطبخ ويقوم بتقطيع الديك الرومي، وعلى الفور أشار المعجبون على "تويتر" إلى أنه يمكنهم رؤية اثنين من الطهاه في الخلف، مع استمرار واحد في المطبخ لصنع الطعام.

وكتب أحد الأشخاص: "الشيء المضحك حول نحت ديفيد بيكهام للديك الرومي للعائلة ورئيس الطهاه في الخلفية ينظر إليه مثل...".

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وأضاف: "أنت تقطعه خاطئًا، أوه وسيقوم الآن بحذف الفيديو".

يذكر أنه على مدى الأيام الماضية، احتفلت عائلة بيكهام بالكريسماس بطريقة مميزة، وقاما بتوثيق العديد من اللقطات بصحبة أبنائهما بروكلين، روميو، كروز وهاربر.

كما شاركت "فيكتوريا" لقطات لهاربر و"بروكلين" و"كروز" خلال لحظات فتح هدايا عيد الميلاد التي أهداهم إياها "ديفيد" و"فيكتوريا"، والتي تضمنت دمى على شكل رجل الثلج، كما استضافت العائلة بابا نويل في منزلها بلندن.

كانت العائلة قد سافرت إلى مانور لحضور الاحتفالات، والتي شملت وصول جرو جديد يدعى Sage.

جاء ذلك بعد أيام فقط من احتفال العائلة بمعمودية كروز وهاربر، حيث توجّهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتبادل اللقطات من حفلهم الفخم للاحتفال بهذه المناسبة.