إيرادات فيلم "الفلوس" لتامر حسني في ثالث يوم عرض

طرح فيلم "الفلوس" يوم الأربعاء 25 ديسمبر في دور العرض المصرية ليبدأ المنافسة في قائمة الإيرادات. وحقق فيلم "الفلوس" في ثالث يوم عرض له بالسينمات إجمالي إيرادات بلغت 2,503,827 جنيهاً. "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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