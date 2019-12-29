شيرين عبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء لعائلتها

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا في دبي ضمن فعاليات مهرجان التسوق. أجرت شيرين عبد الوهاب لقاءات صحفية على هامش حفلها، تحدثت فيها عن سعادتها بتواجدها في دبي وكشفت عن جديدها في الفترة المقبلة. خلال لقاء مع "الإمارات نيوز" علقت "عبد الوهاب" على الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر عن حملها من زوجها المطرب حسام حبيب.

قالت: "يارب الناس كلها تدعيلي أن أنا أقدر أكبر عيلتي وأجيب بيبي تاني".

وعن الانتقادات التي تواجهها عقب كل حفل تظهر فيه وتدلي ببعض التصريحات، قالت الفنانة المصرية إن عفويتها ليست جديدة على الجمهور، موضحة أنها منذ 20 عاما عندما دخلت الوسط الفني لم تتغير، صريحة كما هي، مطالبة جمهورها بأن يحبها كما هي لأنها لا تريد أن تتغير.

أكملت أنه من السهل أن تضع قناعا مزيفا لكن هي تفضل أن تظهر كما هي، ووصفت نفسها قائلة "أنا ست دمي حامي" مؤكدة أنه إذا قام أحد بمضايقتها سترد بكلام جارح.

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