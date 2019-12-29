وصلات غزل بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

احتفلت مساء أمس الجمعة، النجمة الشابة هنادي مهنا، بخطبتها من الفنان أحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح، وذلك في جو عائلي بعيدًا عن الوسط الفني، كما اقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين. وفور تم الخطوبة بشكل رسمي، تبادل كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وصلات الحب والغزل فينما بينهما عبر حساباتهم الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

فنشر الفنان أحمد خالد صالح عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صور لحفل الخطوبة وعلق عليها قائلا:”لقد أعطاني إياكم هذه البركة التي أعطاني إياها هذا العام لإنهائها بأفضل طريقة يمكن إنهاؤها. ربنا مايحرمني منك و اعرف أسعدك بقيت حياتنا”.

كما نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صور من حفل الخطوبة وعلقت عليها قائلة:”

“طوبى لأفضل رجل يمكن أن يطلبه أي شخص على الإطلاق، وينتهي عام 2019 على أعلى مستوى. love أحبكahmedkhaledsalleh خطيبي”.

وسبق ونشرت هنادي يوم 20 أكتوبر الماضي صورة جمعت بينها وبين أحمد خالد صالح، خلال حفل توزيع جوائز راديو “إنرجي” على “انستجرام” وعلقت عليها: “أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا”.

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