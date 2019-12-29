محمد رمضان يعلن موعد طرح كليبه "رايحين نسهر"

أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر" المقرر أول يناير 2020. ونشر محمد رمضان، صورة عبر "إنستغرام"، من كواليس الكليب، وظهر فيها وهو يتوسط مجموعة من الفتيات. وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.

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محمد سامي يتعاون مع محمد رمضان في "رايحين نسهر"