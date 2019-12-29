أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح أحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر" المقرر أول يناير 2020. ونشر محمد رمضان، صورة عبر "إنستغرام"، من كواليس الكليب، وظهر فيها وهو يتوسط مجموعة من الفتيات. وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.
ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.
قد يهمك أيضا:
قناة محمد رمضان على اليوتيوب تتخطى الحواجز وتحصد 2.3 مليار مشاهدة
محمد سامي يتعاون مع محمد رمضان في "رايحين نسهر"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن موعد طرح كليبه "رايحين نسهر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.