أصالة تكشف سبب غنائها حافية القدمين في الكويت

اختتمت الفنانة أصالة حفلات العام 2019 في الكويت، حيث أحيت حفلة غنائية في منطقة أرض المعارض. قدّمت أصالة خلال الحفل باقة متنوّعة من أغانيها وخصوصاً الخليجية منها وتصدّرت الترند في الكويت، ويبدو أن حذاءها أزعجها على المسرح، فخلعته وغنّت حافية القدمين، مما أثار جدلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، كشفت أصالة سبب قيامها بهذا التصرف على المسرح، حيث كتبت عبر حسابها على Twitter: "لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني، وما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا".

يذكر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، ‏بعنوان ‏لما ‏تقول ‏يا ‏عوم"، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2‏‎".

أغنية "لما تقول يا عوم"، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي‎.

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