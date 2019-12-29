شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة ليلة رأس السنة تجمع هيفاء وهبى وصافينار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتار الكثير من الناس فى كيف يقضى ليلة رأس السنة، ولكن الأغلب منهم يذهبون لأماكن السهر التى تتميز بالغناء والطرب، التى يحيها نجوم الفن كليلة فريدة من نوعها، والكثير من الأشخاص يحبون مثلا أن يشاهدوا نجمات مثل هيفاء وهبى التى تمتع جمهورها دائما باستعراضاتها وغنائها وإضفائها لنوع من البهجة والسعادة على الحاضرين لحفلها، خاصة أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى.





ولن تكون هيفاء وهبى الوحيدة التى ستحيى هذا الحفل المقام يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ولكن ستكون معها بنفس الليلة الراقصة الأرمينية صافينار، التى دائما تمتع جمهورها بوصلات الرقص الشرقى والشعبى، والتى أصبحت أشهر الراقصات الاجنبيات فى مصر فى الفترة الأخيرة





من جانب آخر تواصل النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، و قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.





وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

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من ناحية أخرى تتعاون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع الشاعر عمرو المصري بـأغنيتين يتم طرحهما في عام 2020، الأولى تحمل اسم "مش باضعف" ، والثانية بعنوان "نكدية"، ويقدمها المصري بشكل جديد ومختلف عن اغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور .















