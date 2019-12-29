شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى وأسما لمنور يحييان حفلا فى الرياض 2 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الإماراتي حسين الجسمى، حفلا غنائيا، يوم الخميس الموافق 2 من شهر يناير المقبل، وتشاركه فى الحفل المطربة أسما لمنور، وذلك داخل المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، التى يرعاه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، ويقدم حسين الجسمى عدد كبير من أغنياته المحببة لدى جمهوره فى مختلف أنحاء الوطن العربى.

ويعتبر هذا الحفل ليس الاول لحسين الجسمى فى السعودية، فقد أحيا العديد منها هناك، وتم تكريمه فى أخر حفل والذى أقيم على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال حسين الجسمي أثناء المشاركة في الحفل أمام الجمهور: "أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء، وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي".

وأطلق الفنان حسين الجسمى، مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "تساوى الكل"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت أكثر من 25 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحها.

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وكان النجم الإماراتى حسين الجسمى قد طرح أغنية أخرى بعنوان" لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

ويأتى ذلك بعد أن طرح حسين الجسمى أغنية تحمل اسم "أبكى أغانى" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وحصدت الأغنية فور طرحها إرشادات كبيرة من جمهور الجسمى فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

وكان حسين الجسمى قد حرص على تهنئة مملكة البحرين بعيدها القومى الـ41، عبر حسابه على انستجرام، وذلك قبل أيام، وكتب الجسمى :" أفراحنا واحدة وقلبنا واحد.. تهانينا للأشقاء البحرين باليوم الوطني .. كل عام والأمن والأمان والنماء والرخاء".