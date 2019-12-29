شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر من داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوى: أجمل حاجة فى الدنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان مصطفى قمر، مناسك العمرة بالأراضى المقدسة وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوى فى المدينة المنورة، مؤكدا أن العمرة وهذه الزيارة من "أجمل الحاجات فى الدنيا"، ساردا موقف تعرض له خلال زيارة المسجد النبوى، ناشرا صورا له برفقة شاب مصرى من أمام الروضة الشريفة.

وكتب قمر: "بصوا بقى سيبوكوا من الشغل والفن شوية، أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل، لا مش أجمل دى أجمل حاجة فى الدنيا اللى هى أنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله، أنا عندى حاجات كتير حاحكيلكوا عنها، أما دلوقتى بقى فربنا يوعدكوا زيى بزيارة المسجد النبوى ويحصلكوا نفحة زى اللى حصلتلى".

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وأضاف قمر: "أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلى شاب مصرى جميل اسمه حسام العمدة، مهندس آثار وأخلاق عالية، شاورلى أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنى كرمنى كمان وصليت الشروق، مش حاوصفلكوا لما ربنا يأذن وسيدنا محمد يدعوك عشان تصلى فى الجنة قوللى إحساسك بقى، ساعتها إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة، الله أكبر، ربنا يوعدكوا، صلوا بقى على سيدنا محمد".

يذكر أن مصطفى قمر سيحيى حفلا فنيا ضمن حفلات رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الحالى، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.

وضم ألبوم مصطفى قمر الأخير 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم. وغيرهما.



مصطفى قمر

من ناحية أخرى يشارك قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو بطولة النجم كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد ومحمد ثروت.