شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى و أوس أوس يهنئان أشرف زكى بعيد ميلاده:"أحلى وأجدع نقيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من الفنان حمدى الميرغنى، و الفنان محمد أسامة " أوس أوس"، بتهنئه أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاده، متمنين له المزيد من النجاح.

وكتب الفنان حمدى الميرغنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" كل سنة وحضرتك أخويا الكبير وأستاذي ونقيبنا ربنا يخليك لينا ويبارك لحضرتك في أسرتك الكريمةوالله بجد مش عارف أقول لحضرتك ايه يادكتور على وقفتك دايماً جنبنا في أي وقت وفي كل موقف بحبك يادكتور".

بينما كتب الفنان أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:"كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجدع نقيب فى الدنيا وربنا يخليك لينا يحيا برج الجدى".

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واحتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وعيد ميلاد الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، بحضور عدد من نجوم الفن منهم إيهاب فهمى، على ربيع، محمد على رزق، عزوز عادل، محمد عبد الرحمن "توتا" وكريم عفيفى.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الفنان أوس أوس مسلسل مع حمدى الميرغنى تصوير مسلسل" اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "أتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.



حمدى الميرغنى