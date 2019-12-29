كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - احتفلت الفنانة الشابة ” هنادي مهنا ” يوم الجمعة الماضي بخطبتها على الفنان ” أحمد خالد صالح ” في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين . وخلال حفل الخطبة فاجأ الفنان ” تامر حسني ” الحضور بتواجده لتهنئة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على خطبتهما . وذلك تلبية لدعوة والدها الفنان ” هاني مهنا ” الذي يعلم بحبها الشديد لتامر حسني وإنه الفنان المفضل لديها . وما إن رأت هنادي تامر حسني حتى بدت عليها علامات الدهشة وبكت بمجرد اقتراب تامر منها لتهنئتها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا تبكي في خطوبتها .. ما السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.