شاهد .. كيف تبدو سيرين عبد النور في عام 2060 ؟

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها فاجئت بها متابعيها بشكلها في عام 2060 عن طريق إستخدام تقنية معينة للتقدم في العمر .
حيث ظهرت سيرين عبد النور في الصورة بوجه امتلأ بالتجاعيد وتغير في الملامح .
وكتبت سيرين في تعليقها على الصورة : ” ركزو منيح مين هالست ؟ سيرين عبد النور 2060 ” .
وتفاعل متابعي الفنانة اللبنانية ومحبيها على الصورة بشكل كبير والذين أشادوا بها حتى في التقدم بالعمر وبجمالها في مختلف الأعمار .
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