متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المغني الكندي جاستين بيبر عن عودته إلى الساحة الفنية من خلال فيديو قصير يُعبّر فيه عن مشاعره في عام 2019 وأمنياته للعام القادم 2020.
ومن خلال الفيديو الذي يحمل اسم BIEBER2020 عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، كشف “بيبر” عن أنه سيصدر ألبومًا جديدًا بعد مرور خمس سنوات على صدور آخر ألبوم له بعنوان Purpose.
وفاجأ بيبر جمهوره بالإعلان عن اسم أول أغنية من الألبوم وهو Yummy، على أن تُبصر الأغنية النور في تاريخ 3 يناير/كانون الثاني.
وعلى الرغم من أن جاستين لم يُصرح عن اسم الألبوم الجديد إلا أنه أصبح حديث الصحافة الأجنبية والعربية.
كما يشهد جاستين نشاطًا فنيًا كبيرًا حيث تبدأ حفلاته في العاصمة الأمريكية واشنطن وصولاً إلى أكثر من 40 مدينة في أمريكا الشمالية حسب الصحافة العالمية.
يُذكر أن آخر أعمال “بيبر” كانت أغنية 10,000 hours وهي عبارة عن تريو برفقة ثنائي البوب الامريكي Dan و Shay حيث حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يستغل مشاعر جمهوره للترويج لأعماله الفنية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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