مالوما يفاجئ جمهوره بـ”لوك” جديد و”الإعجابات” تنهال عليه – بالصورة

متابعة بتجــــــــرد: من المعروف عن النجم الكولومي العالمي مالوما شغفه بالموضة والتغيير، وذلك يظهر واضحاً من خلال الجلسات التصويرية التي يعقدها وفي إطلالاته بالحفلات التي يحييها حول العالم.

مالوما الذي يُعتبر اليوم من أجرأ الفنانين الرجال على الساحة الغنائية، العالمية، فأجأ في الساعات الماضية متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بظهوره في “لوك” جديد ومختلف عن المعتاد. وفي التفاصيل صبغ مالوما لون شعره من الأسود إلى الأشقر.

وسرعان ما حققت صورة مالوما بالشعر الأشقر مليون “إعجاب – لايك”، فاقتحمت الصفحة الخاصة بالصور الأكثر رواجاً عبر موقع “إنسترجام”.

على صعيدٍ آخر ينتظر الجمهور إطلالته مع النجمة جنيفر لوبيز في فيلم merry me حيث يُعتبر ذلك تجربته الأولى في عالم السينما.