“إيما” الجميلة الذكية.. مشغولة عن الحب الذي ينتظرها

متابعة بتجـــــــرد: اقتبست عن رواية “إيما” لجين أوستن عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. وفي فبراير المقبل يعرض في بريطانيا، ثم في الولايات المتحدة فيلم “ايما” الجديد.

كتبت سيناريو الفيلم الروائية النيوزيلندية الينور كيتون التي كانت في 2013 أصغر الفائزين بجائزة بوكر سنا، واخرجت الفيلم أوتمن دي وايلد مخرجة “احلام ساعي البريد” و”صانع المال”.

وتلعب دور البطولة الممثلة الأميركية من أصل أرجنتيني أنيا تايلور. و”إيما” هي الرواية الرابعة للكاتبة الانكليزية الكبيرة حين أوستن (1775 ــــ 1817)، نشرت قبل وفاتها بعامين، وتعتبر رواية كوميدية رومانسية، تعالج هواجس نساء الطبقة الغنية، في نهاية القرن الثامن عشر.

وملخص الرواية أن “ايما وددهاوس”، هي فتاة جميلة، غنية، مدللة، لا تتطلع الى الزواج، وعوضًا عن ذلك تسعى الى تزويج بعض أصدقائها وصديقاتها، من دون أن تعي مخاطر التدخل في حياة الآخرىن. فبعد نجاحها في تزويج مربيتها للأرمل “ويستون”، تحاول تقريب “مس هارييت” اليتيمة الجميلة من قسّ القرية، الذي يتبيّن لاحقًا أنه يحبّ إيما.

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تسعى الى تزويج هارييت لسيدٍ نبيلٍ، وإبعادها عن السيد مارتن الذي يحبها وتميل اليه.. لكن مساعي إيما تفشل في معظم الأحيان، بل يحدث عكس ما تسعى اليه. لا تبدى “إيما” إعجابًا بالرجال الذين تقابلهم، بل إنها تشعر بالدهشة والازدراء عندما يفصح السيد إلتون عن حبه لها، وحين تكشف “هارييت” عن اهتمامها به تشعر “إيما” بأنها على وشك الوقوع في حبه، لكنها لا تفصح عن ذلك، وربما كان سبب عدم وقوعها في حب رجل آخر، بعد ذلك، هو حبها له من دون أن تشعر!

رأى بعض النقاد المطلعين على ما جرى في كواليس الفيلم الجديد، أو الذين بنوا حكمهم على الفيلم الدعائي القصير، الذي أطلق في الاحتفال بعيد ميلاد جين أوستن، أن الفيلم الجديد أفضل من الافلام السابقة المأخوذة عن الرواية. وأشادوا بأداء أنيا تايلور لدور “ايما” النحلة الملكة التي تنتقل من زلة رومانتيكية إلى أخرى، ومن سوء تقدير إلى آخر، غافلة عن الحب الذي كان في انتظارها، كما أشادوا بأداء بيل ناي لدور، والد “ايما”.

ويبدو أن المخرج نجح في تقديم فيلم عصري من دون التضحية بروح زمان أحداث القصة ومكانها.