ميريام فارس مجدداً في السعودية

متابعة بتجــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها الأوّل في السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”، ومشاركتها في “مهرجان ميدل بيست” في إطلالة استثنائية، تعود النجمة اللبنانية ميريام فارس لتلتقي الجمهور ومحبّيها مجدداً في المملكة العربية.

وفي التفاصيل تحيي ملكة المسرح أمسية غنائية مميّزة في “سمرات شتاء الرياض” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وذلك مساء 4 كانون الثاني/يناير المقبل في محمية الملك خالد الملكية بمنتزه الثمامة البري.

ومن المقرر أن تقدّم ميريام فارس باقة من أجمل الأغاني خلال هذه السهرة الطربية التي سيشاركها فيها كل من الفنانة المصرية أنغام والفنان الكويتي عبد الله الرويشد.

Advertisements

فور انتشار الخبر، أعرب محبو ملكة المسرح في السعودية عن حماسهم للقائها من جديد، خاصةً أن أولى مشاركتها في الفعاليات الفنية بالمملكة كان لها وقعاً خاصاً فتصدّر اسمها “الترند” السعودي ثلاث مرّات عبر موقع “تويتر”.

في سياق آخر، تستعد ميريام فارس لإحياء ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.