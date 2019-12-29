6 طرق مبتكرة لارتداء الجينز في 2020.. مستوحاة من أشهر النجمات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع حلول العام الجديد، قد تقومين بالتخلص من بعض الاتجاهات القديمة وإضافة صيحات جديدة، ولكن في المقابل عندما يتعلق الأمر بالقطع الكلاسيكية، فإنها لن تغيب عن خزانة ملابسك، خصوصًا بنطالونات الجينز والتي عليكِ تحديث طرق ارتدائها خلال عام 2020، لتبدو مواكبة للموضة.

جمعنا لك 6 أفكار من شأنها أن تضفي لمسة منعشة على إطلالاتك ببنطالونات الدنيم الكلاسيكية، مستوحاة من أكثر النجمات تأثيرًا في ساحة الموضة، أمثال بيلا حديد، وهايلي بيبر، وسيلينا غوميز، وبريانكا شوبرا، وغيرهن.

دسّ بنطلون الدنيم ذي القصة المستقيمة داخل بوت عالِ حتى الركبة

تعتبر حيلة دسّ بنطلون الدنيم ذي القصة المستقيمة أو القصة الفضفاضة داخل حذاء البوت، من الحيل التي سنراها كثيرًا ضمن إطلالات ستايل الشارع في عام 2020، وقد يبدو مظهر الدنيم المدسوس داخل البوت غريبًا أو قبيحًا للوهلة الأولى، لكن يبدو أن العارضة ونجمة ستايل الشارع بيلا حديد والعديد من المطلعين على صناعة الأزياء يظنون أنه مزيج يستحق التجربة.

الجينز بصورة ظلية فضفاضة

هذا العام، أصبح بنطلون الجينز أكثر مرونة وأكبر حجمًا، ويبدو أن هذا الاتجاه سيصبح أكثر شعبية في عام 2020، ولتحقيق الإطلالة المثالية بهذا النمط من الجينز، نقترح عليك اختياره بحجم كبير، فكلما كان أوسع كان ذلك أفضل.

الجينز بالظلال المغسولة كالبيج الفاتح أو الظبي

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هل مللتِ من الجينز الأزرق الكلاسيكي؟ جربي سراويل الجينز بظلال الأبيض العاجي والكريمي والبيج الفاتح، والتي تبدو أنيقة خاصة عند ارتدائها مع قطع بألوان محايدة أخرى.

نسقي الجينز مع سترة بلايزر كبيرة

إنها قطعة أساسية بسيطة لكن في الوقت نفسه أنيقة للغاية، يمكنك استلهام مظهرك من العارضة إيميلي راتاجكوسكي بتنسيق سترة بلايزر كبية مع بنطلون جينز كلاسيكي وزوج من البوت الكاحل الأنيق.

اختاري حذاءكِ بمقدمة مربعة

بعد بنطلون الجينز الضيق الأسود من القطع الأساسية الموجودة في خزانة كل امرأة، وللحصول على مظهر عصري بهذا النمط من الدنيم، ننصحك بتنسيقه مع حذاء بوت بمقدمة مربعة على غرار بريانكا شوبرا، والذي سيجعل مظهرك يبدو جديدًا بشكل كلي.

نسقيه مع سترة مطبعة بياقة مدورة

قد يكون بنطلون الجنيز و التيشرت البسيط مزيجًا كلاسيكيًا مشهورًا، ولكن في موسم الشتاء يفضل استبدال القميص بسترة مطبعة ذات ياقة مدورة، وعلى غرار الإطلالة الكاجوال لسيلينا غوميز، يمكنك اختيار السترة بطبعة مثيرة للاهتمام كطبعة جلد الثعبان مثلاً.