شكرا لقرائتكم في ليلة "تركي".. أنغام تتألق رغم مرضها وأصالة تبهج الحضور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتضنت العاصمة الرياض، الاثنين، الحفل الغنائي للفنانات "أصالة نصري، وأنغام، وداليا مبارك، وأسماء المنور، والفنانة أميمة طالب" ضمن حفلات موسم الرياض، وتأتي هذه الحفلة تكريماً لأحد رموز الأغنية الشاعر "تركي".

وما بين عنوان الليلة الغنائية "بعض من ذكرياتي" وتفاصيل وذكريات وأغان امتزجت بذكريات ووجدان المستمعين لأغاني الشاعر التي قدم من خلالها إرثاً فنيا ظل حاضراً.

وقبل الحفل قالت أصالة عن هذه الحفلة: "هذه الليلة لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا، وهذّبت سمعنا، ورتّبت أحلامنا".

وتعتبر نجمة الأغنية العربية أحد أهم الأصوات النسائية التي تغنت من كلمات تركي، كما تعتبر أصالة أنها في الرياض تتجدد روحها وفيها عائلتها الكبيرة، وهذا ما جعل منها اسماً بارزاً خلال حفلات موسم الرياض منذ إقامتها لأول حفلة غنائية في الرياض شهر مارس 2017.

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وتغنت أصالة بأغنية "ألف عمر، فزيت من نومي، هذا أنت، ما عاد بدري، تناقض، يا أخي اسأل، ذاك الغبي، وأغنية ما عاد بدري للفنان محمد عبده".

فيما شاركت الفنانة المصرية أنغام وتألقت في الحفل رغم معاناتها مع حصوات في الكلى حيث أصرت على المشاركة على أن تبدأ العلاج بعد الانتهاء من حفلاتها في السعودية، وتعتبر أنغام أحد أكثر الفنانات التي حضيت بفرصة الغناء للشاعر تركي، وتغنت بـ"ليه دايم، خللي بكره، ليه ساكت، حلفتكم بالله، لا تغيب، محامي، عديم الشوق، هيبة، وغنت للفنانة الراحلة ذكرى إلين اليوم".

من جانبها قدمت الفنانة السعودية داليا مبارك التي أكدت أنها تعلمت من الشاعر تركي الفن، وأنه ملاذها الفني والموسيقي، فيما غنت للفنان عبدالمجيد عبدالله "ألف مرة". ومجموعة من أغاني الشاعر.

من جانبها قالت الفنانة أسماء المنور إنه أحد أمنياتها الغناء لتركي الذي يعد أحد رموز الأغنية وفخراً لكل فنان المشاركة في هذا المحفل. فيما شاركت أيضا الفنانة أميمة طالب الغناء وقدمت مجموعة من أغانيها.

واختتم الحفل بالتريو الغنائي الذي جمع أصالة وأسماء المنور وأميمة طالب بأغنية "قالوا حبيبك مسافر"، للفنانة ذكرى.